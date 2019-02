MLB》拿高薪壓力大 達比修有：今年要做回自己

達比修有今年調整再出發。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕日投達比修有健康備戰新球季,坦言去年因為大約在身,身心都受到影響,但已經學會調適,有信心今年重拾身手,健康出賽幫助球隊贏球。

達比修有去年以6年1.26億高薪加盟小熊,卻因右肘傷勢僅出賽8場,表現不符身價慘遭撻伐。今天進行春訓首次牛棚,約投45球,並獨自對著打擊網調整出手,達比修有以英文接受媒體訪問,坦言去年大約在身,承受不小壓力。

A few shots of Yu Darvish from Wednesday's Cubs workout. He threw a bullpen session and then spent extra time working on his delivery on a side field.



Darvish: "I feel pretty good today. I was so excited. I'm still working on the mechanics. My body feels good right now." pic.twitter.com/RSYnbQmxs1