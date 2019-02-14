MLB》拿高薪壓力大 達比修有：今年要做回自己

達比修有今年調整再出發。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕日投達比修有健康備戰新球季，坦言去年因為大約在身，身心都受到影響，但已經學會調適，有信心今年重拾身手，健康出賽幫助球隊贏球。

達比修有去年以6年1.26億高薪加盟小熊，卻因右肘傷勢僅出賽8場，表現不符身價慘遭撻伐。今天進行春訓首次牛棚，約投45球，並獨自對著打擊網調整出手，達比修有以英文接受媒體訪問，坦言去年大約在身，承受不小壓力。

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A few shots of Yu Darvish from Wednesday's Cubs workout. He threw a bullpen session and then spent extra time working on his delivery on a side field.



Darvish: "I feel pretty good today. I was so excited. I'm still working on the mechanics. My body feels good right now." pic.twitter.com/RSYnbQmxs1 — Jordan Bastian （@MLBastian） 2019年2月13日

「在那個時候，我什麼都沒有說，但我當時確實在想，我得為小熊做點什麼，想是投出20勝之類的，今年我想做回我自己。」達比修有透露他在去年尾聲，才開始感覺像他自己，坦言受傷真的讓他很煎熬。

達比修有表示上季因為大約在身，讓他倍感壓力，受傷之前身心就已受到影響，但他有信心能在今年有所作為，「我的心理狀態已經比去年好了，我想保持健康，完成32至33場先發，我希望能為小熊贏得更多球賽。」

王牌萊斯特（Jon Lester）加盟小熊5年至今，都是全隊最高薪投手，今年更是重返球隊最高薪王座，對於大約在身的壓力相當熟悉，萊斯特認為，達比修能把因為領高薪、而想試著做更多事的想法放一邊，是一種非常重要的調適。

「這是個人的事情，你得漸漸把這些想法放到一邊，如果每場先發，你都想投出符合身價的表現，你反而做不到，你得拋開這些事情，只求盡力而為。」萊斯特說，「我很開心他現在看起來、身心都好多了，這對我們可是一大助力，我對此感到很興奮。」

達比修有坦言去年壓力很大。（USA TODAY Sports）

達比修有進行牛棚練投。（USA TODAY Sports）

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