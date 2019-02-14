足球》巴西天王內馬爾自信滿滿 今年將奪下歐冠盃冠軍

內馬爾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕昨日才在客場擊敗英超傳統豪門曼聯的法甲霸主巴黎聖日耳曼，球隊今年狀態火熱，在法甲聯賽也以59分積分（少賽兩場）領先第二的里爾（Lille Olympique Sporting）達10分積分。

對於陣中坐擁一票球星的巴黎，當家球星內馬爾（Neymar Jr.）對於今年球隊拿下隊史首座歐冠冠軍相當有自信，並盛讚德國籍主教練圖赫爾（Thomas Tuchel）是位天才。

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「巴黎聖日耳曼將會拿下歐冠盃冠軍。」內馬爾在訪談中表示：「巴黎並不是只有我，陣中還有許多優秀的球員及天才般的教練。」

除此之外，內馬爾還形容巴黎的主場球迷就像是場上第12位球員一樣，對球隊的表現幫助相當大，所以他毫不懷疑地說巴黎會贏得歐冠盃冠軍。

在受訪時內馬爾也坦承，對他來說因腳傷而休戰相當難熬，但他也認為這困境將令他成為更好的球員，內馬爾很感謝身邊的專業人士幫助他，以及球團和球迷對他的支持，回歸後的他將會變得更強去面對接下來的挑戰。

內馬爾今年在法甲聯賽出賽22場攻下13球外加6次助攻，2017年8月以2.22億歐元的破紀錄天價從巴塞隆納（Barcelona）轉會至巴黎聖日耳曼。

巴黎陣中球星還包括世界盃大放異彩的法國天才小將姆巴佩（Kylian Mbappé）、烏拉圭神鋒卡瓦尼（Edinson Cavani）、阿根廷天使迪馬利亞（Ángel Di María）、義大利傳奇門將布馮（Gianluigi Buffon），以及巴西後衛席爾瓦（Thiago Silva）等。

圖中為內馬爾。（資料照，美聯社）

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