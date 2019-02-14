NBA》經典時刻！林書豪轉戰暴龍首秀 獲全場球迷起立歡呼（影音）

林書豪轉戰暴龍首役。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕台裔控衛林書豪加盟新東家暴龍隊，今天在主場對戰巫師隊的比賽，在第一節剩下4分05秒時上場，他一上場就獲得全場暴龍球迷的熱情歡呼，甚至起立鼓掌致敬，影片也被NBA官方放上推特。

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回顧林書豪在NBA生涯的經典時刻，其中多次是對上暴龍所創下，包括2012年效力尼克「林來瘋」時期，在多倫多一夫當關飆進絕殺三分球，想必球迷們都還沒有忘記。

後來2013-14賽季改穿火箭戰袍，他成功打響「打龍高手」名號，面對龍軍狂砍31分，率隊奪下勝利，接著無論效力湖人、黃蜂、籃網，只要對手是暴龍，豪小子就是打得特別有心得。

林書豪本季在老鷹難獲先發機會，但在亞特蘭大代表作，對手又是暴龍，他去年11月替補之姿出場，全場出手13次、命中11球，攻下本季新高26分，唯一缺憾是未能率隊贏球。

如今林書豪再回多倫多，已成為主場，獲得全場暴龍球迷熱烈歡迎，也讓網友感動不已。

林書豪登場，球迷起立鼓掌。（取自影片）

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