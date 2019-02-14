NBA》字母哥繳大三元 助公鹿逆轉險勝溜馬

字母哥（左）精彩爆扣。（USA TODAY）

〔體育中心／綜合報導〕目前暫居東部龍頭的公鹿，今天作客踢館近期拿下6連勝的溜馬，公鹿在「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）繳出大三元的精采表現下，最後以106：97擊敗溜馬，繼續穩坐東部王座。

公鹿「字母哥」亞德托昆波（左）今繳大三元好表現。（美聯社）

雖然公鹿今天在客場收下勝利，但本場比賽他們贏得並不輕鬆，還曾在第四節前段落後溜馬10分的差距。

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亞德托昆波以一記跳投得手帶領鹿群吹起反攻號角，反倒是溜馬在最後的關鍵時期進攻大當機，被鹿群打出一波13：2的攻勢，最終公鹿就以106：97在客場笑納2連勝。

布洛格登（左）拿下17分5籃板3助攻。（美聯社）

公鹿亞德托昆波攻下全場最高的33分19籃板11助攻，布洛格登（Malcolm Brogdon）17分5籃板3助攻，米德爾頓（Khris Middleton）15分6籃板5助攻，伊利亞索瓦（Ersan Ilyasova）11分5籃板1助攻，G.希爾（George Hill）12分4籃板。

溜馬波丹諾維奇（右）攻下全隊最高的20分6籃板3助攻。（USA TODAY）

溜馬波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）20分6籃板3助攻，D.柯利森（Darren Collison）14分6籃板7助攻，沙波尼斯（Domantas Sabonis）14分3籃板3助攻，M.透納（Myles Turner）11分6籃板2助攻，T.艾文斯（Tyreke Evans）10分3助攻。

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