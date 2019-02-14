足球》19歲小將贊尼奧洛獨中二元 助羅馬捍衛主場勝利

贊尼奧洛進球後相當興奮。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕昨（13）日凌晨義甲勁旅羅馬（Roma）在主場迎戰來訪的葡超強權波圖（Porto），靠著19歲小將贊尼奧洛（Nicolò Zaniolo）梅開二度，率領羅馬以2：1拿下歐冠盃16強賽事首輪的勝利，贊尼奧洛2顆進球的優異表現也是歐戰中最年輕單場進兩球的義大利球員。

上半比賽雖然兩邊各有交鋒，不過兩隊都未能把握住機會進球，中場比分以0：0做結。

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比賽進入下半場開始起了變化，第70分鐘，羅馬靠著贊尼奧洛的進球首開記錄，第76分鐘贊尼奧洛第二度攻破西班牙傳奇門神卡西亞斯（Íker Casillas）鎮守的大門，比數來到2：0，隨即第79分鐘阿德里安（Adrián López Álvarez）替波圖返回一球，終場羅馬就是以2:1拿下對戰首回合的勝利，而波圖斬獲了1顆寶貴的客場進球，準備下一輪回到主場再次迎戰羅馬。

「我根本說不出話來，這是個令人難忘的一天，我一輩子也不會忘記這場比賽。」賽後贊尼奧洛接受Sky Sports Italia時說：「現在我只想專住於下一輪的賽事上，我們的那顆失球將對我們的晉級造成威脅。下一場我們必須要踢得像今天這場比賽一樣，並且不要再讓對手破門。」

羅馬上個賽季在歐冠走到四強，堪稱當年最大黑馬，包括八強驚天大逆轉西甲豪門巴塞隆納（Barcelona），今年在16強取得了1球優勢，期盼再次寫下歐冠驚奇之旅。

贊尼奧洛2018年才從義甲傳統豪門國際米蘭（Inter Milan）轉隊至羅馬，本賽季替羅馬出賽22場共進5球2助攻，在歐洲足壇已儼然成為下一個眾所矚目的新星。

羅馬小將贊尼奧洛。（資料照，路透社）

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