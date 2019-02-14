NBA》哈佛德繳全能成績單 綠衫軍力退活塞收下2連勝

哈佛德（右）繳出全能成績單。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕「綠衫軍」塞爾提克今坐鎮主場迎戰活塞，綠衫軍此役先發5人得分全上雙，小將塔圖姆（Jayson Tatum）攻下全隊最高的19分，而中鋒哈佛德（Al Horford）則繳出17分14籃板與8助攻的全能成績，兩人帶領球隊以118：110擊退活塞，成功收下2連勝。

半場結束塞爾提克以57：52領先活塞。易籃後綠衫軍三分彈如雨下，單節轟進7顆三分球，其中後衛史馬特（Marcus Smart）包辦4顆，加上塔圖姆此節挹注8分，讓綠衫軍的領先拉開近20分。

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海沃德連3戰得分上雙。（USA TODAY Sports）

比賽來到決勝節，活塞吹起反攻號角，後衛R.傑克森（Reggie Jackson）與艾靈頓（Wayne Ellington）單節聯手攻下19分助活塞將分差追至個位數，不過後半段綠衫軍中鋒哈佛德與前鋒小莫里斯（Marcus Morris）跳出來連續得分穩定軍心，最終塞爾提克以8分差拿下勝利。

此役綠衫軍除了塔圖姆與哈佛德的好表現外，前鋒海沃德（Gordon Hayward）也拿下18分8助攻，連3戰得分上雙，狀態逐漸回溫，後衛史馬特與J.布朗（Jaylen Brown）則分別攻下16、17分。活塞方面以葛瑞芬（Blake Griffin）的32分8籃板為最佳。

史馬特（左）此役拿下16分。（美聯社）

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