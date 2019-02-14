NBA》林書豪全方位表現 加盟暴龍首戰就贏球

林書豪加盟暴龍首戰，繳出8分、5助攻和5籃板的全方位表現。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕林書豪加盟暴龍首戰，上場25分鐘，全場7投3中，繳出8分、5助攻和5籃板的全方位表現，並在第三節率隊拉出15：0的攻勢逆轉戰局，終場暴龍129：120擊敗巫師，本季對戰4場全勝，完成橫掃。

林書豪本季在老鷹場均出賽時間不到20分鐘，首度披上暴龍戰袍，就受到重用，他在首節剩下4分05秒上場，受到全場觀眾鼓掌歡迎。

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林書豪。（美聯社）

暴龍若在明星賽後才簽林書豪，將可省下17萬美元（約527萬台幣）的豪華稅，但球團並沒有這樣做，用最短的時間網羅，並立刻讓他重返球場。

暴龍原主力替補後衛范維利特將進行左拇指韌帶手術，至少缺席一個月，林書豪也成為暴龍補強的重要拼圖。

林書豪此戰多用切入取分，三分球3投0中，但成功組織球隊進攻，效率值+10，排名全隊第4。

暴龍西亞卡姆打出生涯代表作，攻下全場最高44分。（美聯社）

暴龍球星雷納德缺陣，西亞卡姆（Pascal Siakam）打出生涯代表作，攻下全場最高44分，外加10籃板，替補阿努諾比（OG Anunoby）則進帳22分，奇兵發威，助暴龍拿下6連勝，穩居東部第二。

林書豪加盟暴龍首戰，繳出8分、5助攻和5籃板的全方位表現。（美聯社）

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