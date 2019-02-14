MLB》菊池雄星赴美首度牛棚 談日美訓練大不同 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕日投菊池雄星加盟水手，今天首度在大聯盟春訓進行牛棚練投，受訪時表示有許多新體驗，會盡力適應調整到位，自律積極的態度獲總教練高度肯定。

菊池雄星在日職奮鬥9年，去年季後透過入札加盟水手隊，完成兒時夢想挑戰大聯盟，今天在春訓亮相進行首次牛棚練投，大約10分鐘、丟50顆球，受訪時透過翻譯表示，有先請教過日本前輩，但親身體驗依然相當新奇。

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「在日本，只要你想丟，任何時候你都能進牛棚，而且想投多久就投多久，所以這是我第一個調整的地方，我從來沒有在這種有限時的狀況下丟過。」菊池雄星說，透露日本球隊可能一天練10小時，包括暗號搭配、守備、體能和基本訓練。

但水手隊的春訓，與大聯盟其他球隊風格相同，投捕報到日的第一天，是以大約1小時的球隊會議開頭，接著球員進行大約1個半小時的練習，最後讓球員自行調整體能或看影片，野手報到和熱身賽開始後，才會逐漸拉長練習時間。

Poetry in motion. pic.twitter.com/0Gt4I752Vx — Seattle Mariners （@Mariners） 2019年2月13日

「我的確有跟岩隈久志、還有其他前輩聊過，關於練習行程跟差異所在，但真的來到這邊，直接體驗跟用聽的不同，我來的這邊感覺就像是，哇！練習時間真的很短呢！」菊池雄星說，也透露隊友和教練團都非常棒，讓自己相當興奮。

對於日美差異，菊池雄星表示，他會尊重水手隊的期望，減少自己的牛棚量，但會在練習後，做一些個人的加強訓練，菊池雄星也說，大聯盟的用球、以及整個大聯盟文化，都是他必須學習適應的地方，所以才會提前赴美做準備。

「我覺得我正朝著對的方向前進，我得學會如何調整、和教練談談，看看有什麼是我需要做的，把它們做好，我想來這裡，成為球隊的一份子，用美國人的方式做事，上場投球、拿出表現。」菊池雄星說。

菊池雄星首次在大聯盟春訓。（USA TODAY Sports）

菊池雄星想學習用美國人的方法做事。（美聯社）

總教練瑟維斯（Scott Servais）對於菊池雄星的態度相當讚賞，稱讚菊池雄星和大多數的日本球員一樣，非常自律主動，對於數據與科學輔助接受度也很高，渴望表現得更好，總教練希望菊池雄星用自己的方式做事，不需過度入境隨俗。

「我們不希望他有所改變，我想有些球員來、會覺得他們得用點不一樣的方式做事情，但菊池沒有。他在日本是一位非常成功的投手，我們覺得他在這裡也會非常成功，我們只需要讓菊池做他自己。」總教練瑟維斯說。

菊池在隊上狀況如何？總教練瑟維斯則說：「我很開心我們球隊有他，他非常外向，用我們的語言說話，非常好學，想成為一個好隊友，我很高興看到他這麼做，他的投球也非常棒，這一點絕對無庸置疑。」

菊池雄星很喜歡隊友和教練團。（USA TODAY Sports）

菊池雄星親身體驗日美差異。（USA TODAY Sports）

菊池雄星努力調整適應。（USA TODAY Sports）

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