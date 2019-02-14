NBA》哈登獨轟42分白搭 紀錄之夜遭狼群撕裂

哈登遭灰狼球員嚴加防守。（USA TODAY）

〔體育中心／綜合報導〕休士頓火箭今天作客明尼蘇達踢館灰狼，火箭球星「大鬍子」哈登（James Harden）一人獨砍42分，單場30分以上連續場次累積到31場，追平張伯倫史上第二長的紀錄，但灰狼靠著合計7人得分上雙，哈登一人難撐大局，最終灰狼就以121：111擊退來訪的火箭。

哈登投進三分球拿下30分平紀錄。（美聯社）

本場比賽兩隊比分互咬膠著，決勝節到比賽終了前關鍵3分鐘，火箭其他隊友進攻端熄火，僅靠哈登的兩顆3分彈攻下6分，反觀灰狼靠著J.提格（Jeff Teague）、湯斯（Karl-Anthony Towns）及奧柯吉（Josh Okogie）的接連得分拉開差距，最終灰狼就以121：111在主場擊退火箭笑納2連勝。

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灰狼湯斯（左）殺入禁區得分。（美聯社）

J.提格27分3籃板12助攻，湯斯25分9籃板5助攻，奧柯吉16分3籃板4助攻，薩里奇（Dario Saric）15分8籃板1助攻，丹恩（Luol Deng）13分8籃板4助攻，羅斯（Derrick Rose）12分3籃板4助攻。

灰狼J.提格（右）攻下全隊最高的27分3籃板12助攻。（美聯社）

哈登42分5籃板6助攻，保羅（Chris Paul）16分5籃板8助攻，E.戈登（Eric Gordon）13分3籃板6助攻，G.格林（Gerald Green）13分1籃板，法瑞德（Kenneth Faried）12分11籃板1助攻。

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