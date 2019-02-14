NBA》林書豪戰術不熟、賽前才練半小時 卻神速融入球隊

台裔後衛林書豪今天繳出8分、5助攻和5籃板的成績。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕台裔後衛林書豪今天轉披暴龍戰袍，首戰繳出8分、5助攻和5籃板的全方位表現，幫助球隊以129：120擊敗巫師，奪得6連勝。林書豪賽後在IG透露只記得3個戰術，但外媒指出，林書豪賽前才簽約加入球隊，只練習30分鐘就上場比賽。

林書豪賽後在IG發文說，「很忙碌的一天，用贏球來結束（我甚至只知道3個戰術），感謝多倫多球迷起立鼓掌歡呼和愛。謝謝多倫多！你們真的對我太好了 」透露出他對球隊的打法戰術仍不熟悉。

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台裔後衛林書豪。（美聯社）

加拿大媒體《Sportsnet》報導，林書豪是在當地時間下午5點正式簽約，賽前準備工作只有約30分鐘。林書豪賽後對此表示，「當你是名控衛、且沒有任何頭緒，會怎麼做？你只能盡力而為。」該文也說，林書豪不僅是名替補，也是自由市場上最好的控衛。

暴龍總教練納斯（Nick Nurse）很高興球隊有了林書豪，稱讚他是很棒的球員，「我希望他能打得更有侵略性。」納斯表示，「但這很好，我覺得他在場上看起來很棒，他的速度、敏捷性、控球等等，他在球場上很融入。」

林書豪坦言，「我打過4次季後賽，卻沒有闖過第一輪，所以要有機會打季後賽？是的，我厭倦看別人打季後賽，還加上連兩年受傷。」

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