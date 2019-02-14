NBA》波特轟下生涯新高37分 公牛撞倒灰熊

波特。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥公牛（Chicago Bulls）今（14）日主場迎戰曼菲斯灰熊（Memphis Grizzlies），2013年選秀探花波特（Otto Porter Jr.）以高命中率攻下單場最高的37分，這也是他生涯新高，全場20投16中，三分球5投3中，終場公牛以122：110擊敗灰熊，終止主場11連敗，灰熊則是吞下近期的2連敗。

上週才從巫師交易來到公牛的新同學波特整場比賽以超火熱的進攻手感幫助公牛取得勝利，上半場9投8中，三分3投3中即攻下21分，幫助公牛半場以67：62暫時領先，第四節後段公牛以一個10比0的攻勢鎖定勝局。

請繼續往下閱讀...

除了波特攻下生涯新高的37分外帶10顆籃板之外，洛佩茲（Robin Lopez）也攻下本季新高的25分，芬蘭長人馬卡南（Lauri Markkanen）則是拿出21分10籃板6助攻的全能表現幫助球隊贏球。

公牛這場勝利得來不易且珍貴，終結了主場11連敗，不過這場勝利也只是本季主場第4勝，這賽季公牛主場勝率還是相當地慘淡。

灰熊本場得分最高的球員是布萊德利（Avery Bradley）的15分，前一場因掛病休息的主控康利（Mike Conley）回歸陣中則是拿下12分，備受矚目的新人傑克森（Jaren Jackson Jr.）也同是攻下12分。

波特霸氣灌籃。（美聯社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/