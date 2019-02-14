棒球》韓國滿意12強抽籤結果 韓媒點名：必抓台灣！

金卿文。（資料照，特派記者倪婉君攝）

〔體育中心／綜合報導〕今年11月的世界12強錦標賽分組結果出爐，韓國國家隊總教練金卿文今天表示，他對抽籤結果感到滿意，「結果比我預期得還好，但我們仍要試著打敗每個人、不能低估任何隊伍。」韓媒則點名若韓國要在12強賽就取得奧運參賽資格，必勝台灣。

世界12強的賽制是預賽分為3組、每組4隊中各取2隊進入複賽，複賽則是在日本千葉的ZOZO海洋球場，決賽則是在東京巨蛋進行。

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世界排名第4的台灣和排名第1的日本、第9的委內瑞拉、第11的波多黎各一同被分在B組，這組的小組賽11月2日在台中洲際棒球場開打。

C組戰局方面，世界排名第3的韓國則與排名第5的古巴、第7的澳洲和第10的加拿大同被列在同組，將於11月12日起在首爾的高尺天空巨蛋展開小組賽。

東京奧運的棒球項目只有6個參賽名額，12強賽中，會從美洲、以及亞洲／大洋洲各取1個參賽名額進入東奧，此外，東道主日本保送參加奧運。因此《韓聯社》點名，韓國若要在12強賽就取得東京奧運資格，一定要擊敗的隊伍是澳洲和台灣。

韓國12強賽總教練金卿文指出：「澳洲是我們在小組賽一定要贏的，他們國際賽內容不太穩定，但你永遠不知道短期賽內會發生什麼事，我們會從裡到外好好研究他們。」

儘管加拿大是C組排名最低的隊伍，但金卿文表示，他還記得2008年北京奧運的時候韓國面對加拿大，最終僅以1：0贏球，「這不是可以掉以輕心的球隊。」

另外，金卿文認為古巴最近雖然有點退步，但依然是棒球強國，韓國同樣需要做足準備。

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