NBA》衛冕軍勇士末節大當機 慘敗拓荒者

勇士柯瑞今拿32分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍勇士今天在客場面對拓荒者，柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）各拿32分，但勇士團隊在第四節只得10分，攻守失序，慘遭拓荒者痛宰，最後勇士以107：129慘敗。

前三節戰況膠著，勇士只以1分領先，進入到第四節剩下8分50秒，勇士落後1分時，拓荒者卻打出24：2的高潮，瞬間拉開分差，勇士總教練柯爾（Seve Kerr）更不滿裁判吹判，遭到驅逐出場。終場勇士以22分差敗北。

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勇士球星杜蘭特砍進32分。（美聯社）

勇士得分方面，柯瑞32分7籃板，杜蘭特32分4籃板3阻攻，其他球員得分都沒未達雙位數。K.湯普森（Klay Thompson）、D.格林（Draymond Green）各只得9分。

拓荒者有8名球員得分上雙，「雙槍」里拉德（Damian Lillard）29分8助攻、麥考倫（CJ McCollum）15分，替補出發的萊曼（Jake Layman）砍下17分。阿米努（Al-Farouq Aminu）12分，中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）11分11籃板，E.透納（Evan Turner）12分，小柯瑞（Seth Curry）11分。

拓荒者明星後衛里拉德（中）今得到29分。（美聯社）

勇士總教練柯爾不滿裁判吹判，遭到驅逐出場。（美聯社）

拓荒者小柯瑞（中）今拿11分，賽後向哥哥柯瑞致意。（今日美國）

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