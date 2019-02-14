田徑》高雄馬本週日登場 交管、捷運班次重要資訊看這邊

高雄馬拉松週日登場。（高雄市運動發展局提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2019高雄Mizuno國際馬拉松本週日（2/17）登場，並於清晨5：50鳴槍起跑，且為提供選手優質路跑環境，高雄市政府於比賽前3日起啟動相關應變措施，屆時也會有交通管制。

高雄市政府於活動前3日起，加強活動路線附近工地灑水、洗掃道路，並協調工地於活動前1日至活動結束期間停止施工。亦商請前20大工廠包括台電、中鋼、中油、台塑、台船及各大重汙染工業，配合於活動前3日起部分停機、降載、減排或彈性休假。

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活動當日高雄捷運公司配合提早及加開捷運，捷運紅線清晨慢10分，橘線西子灣站慢15分及大寮站4點5分發車，請大眾多加利用。

高雄馬拉松週日登場。（高雄市運動發展局提供）

高雄馬拉松週日登場。（高雄市運動發展局提供）

當日自清晨4點起競賽路線「橫向穿越」陸續進行全面及彈性管制。以下為運動發展局提供之交通管制之資訊：

一、競賽路線橫向穿越管制說明：

（一）全面管制：禁止車輛穿越。建議直接改道。

（二）彈性管制：需視現場跑者間距離，放行車輛（需等待時間較長，仍建議改道）。

二、重要管制路段及橫向穿越改道建議說明：

（一）左營、楠梓區5:40-7:00往高鐵，建議走軍校路、左營大路至崇德路前往高鐵路。

（二）翠華路、大中地下道、大中路、國道10號匝道口，於5:40-6:30全面封閉管制。

（三）博愛路橫向穿越改道建議：北可至重信路穿越繞道；南可至九如路穿越繞道。

（四）中山路橫向穿越改道建議：可至建國路穿越繞道通行。

（五）中華路往北車輛建議改走中山路；鼓山路往北車輛建議改走河西路、九如路。

其他詳細內容請見高雄馬官網：http://www.khm.com.tw/

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