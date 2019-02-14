網球》詹家姊妹馴服西美黑馬 2連勝晉杜哈女雙4強

詹詠然（左起）與詹皓晴聯手馴服西美黑馬，2連勝率先晉級杜哈女網雙打4強。（詹詠然提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕 總獎金91.6萬美元（約2824萬台幣）的杜哈女網賽，台將詹詠然／詹皓晴火力全開，6：3、6：2馴服爆冷殺入的西班牙阿魯芭瑞納（Lala Arruabarrena）、美國克莉絲汀（Kaitlyn Christian），詹家姊妹中東行2連勝，笑取雙打4強門票。

大小詹於卡達首都雙打開胡之後，今次輪遭遇爆冷淘汰第3種子加拿大達布洛夫絲姬（Gabriela Dabrowski） ／中國徐一幡的「西美黑馬」，她們展現前後排默契，開賽互破僵持，隨即回穩壓制對手，尤其4：3時連破帶保，順勢先馳得盤；第2盤雙詹乘勝追擊，掌握節奏雙破得逞，一舉拉開差距，5：2聽牌時直接保發關門。

請繼續往下閱讀...

此役大小詹全場逼出6個破發點，並拿下其中4個，總計只花62分鐘，直落2挺進準決賽。

詹詠然（左起）與詹皓晴聯手馴服西美黑馬，2連勝率先晉級杜哈女網雙打4強。（詹詠然提供）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/