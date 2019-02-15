NBA》柯爾怒摔戰術板被驅逐 「綠巨人」讚主帥挺身而出

勇士總教練柯爾對裁判咆哮。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕昨日西部龍頭勇士作客波特蘭以107：129不敵拓荒者，兩隊比賽的分水嶺發生在決勝節裁判的吹判，當時拓荒者中鋒Z.柯林斯（Zach Collins）進攻時，造成勇士「綠巨人」D.格林（Draymond Green）犯規，但裁判經過電視輔助判決，將此次犯規改判為惡意犯規，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）無法接受此判決，因此怒摔戰術板並對裁判咆哮，最終連吃了兩次技術犯規被驅逐出場。

柯爾被驅逐出場。（USA TODAY）

因為此波進攻的所有判決加在一起，拓荒者連罰5球在外加投進一顆三分彈，拓荒者僅僅在20秒內就拿下8分，使得原本只落後7分的勇士一下子被拉開差距，衛冕軍勇士也因此輸掉這場比賽。

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此判決也被熱烈關注，賽後柯爾接受採訪時表示：「我感到非常震驚的是這居然被吹惡意犯規，這是令人摸不著頭緒的事，我的意思是，對手會去扣籃，你必須確保阻止他扣籃啊。」

事主D.格林在本賽季已經領到11次的技術犯規，當他談到這場比賽，他認為他總是一直被一種特定的方式吹罰，同時表示非常讚賞總教練柯爾在比賽中為他挺身而出的方式，「這真是太棒了，他很讚，我很享受這些。」D.格林說道。

勇士D.格林。（USA TODAY）

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