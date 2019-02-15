NBA》命中率創生涯新低 魏斯布魯克：我不在意

魏斯布魯克連續3季場均大三元。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆魏斯布魯克（Russell Westbrook）打從進入聯盟以來，其投籃選擇一直為人所詬病，本賽季三分命中率創下生涯新低，而他並不在意這些批評。

P.喬治進攻端完全解放。（資料照，美聯社）

本賽季魏斯布魯克三分命中率下滑至生涯新低的2成4，但他減少對球權的控制，使得隊友P.喬治（Paul George）在進攻端上完全解放，打出了MVP等級的表現，也讓雷霆得以在西部前段班保持競爭力。魏斯布魯克日前受訪時表示:「我很幸運有忽視他X的批評的能力，不管發生什麼我都不會去在意。」

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魏斯布魯克本季命中率生涯新低。（資料照，今日美國）

魏斯布魯克也提到，「每年都有人對我打球的方式有意見，我真的不在乎，我一直都知道的是如果人們不再討論你，那代表你沒有再做對的事。」

本季魏斯布魯克連續3個賽季有場均大三元的表現，本週更是以連續10場大三元打破紀錄。

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