NBA》奮力救球險傷女演員 大帝：我不應該這樣做

恩比德奮力救球。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕昨日費城七六人造訪紐約踢館尼克,下半場比賽中發生一段有趣的小插曲,七六人球星恩比德(Joel Embiid)因為救球差點將著名女演員Regina King壓成「肉醬」,還好恩比德的神反應及運動能力,才能讓Regina King毫髮無傷繼續看球。

Embiid almost took out Regina King pic.twitter.com/sLW47zNfZR

當時比賽來到第三節七六人進攻,瑞迪克(JJ Redick)在外線將球傳給恩比德,但恩比德沒將球接穩,球因此漏到界外區,恩比德沒有放棄救球,奮力往外一跳,躍過一名女球迷,她正是入圍本屆奧斯卡金像獎的女演員Regina King,賽後Regina King也在推特發文:「感謝上帝和恩比德的運動能力才能避免這次的危機。」

Yoooo. Thank you God and @JoelEmbiid for your athletic abilities. Crisis averted https://t.co/LLTtzECuV4