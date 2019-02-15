NBA》奮力救球險傷女演員 大帝：我不應該這樣做

恩比德奮力救球。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕昨日費城七六人造訪紐約踢館尼克，下半場比賽中發生一段有趣的小插曲，七六人球星恩比德（Joel Embiid）因為救球差點將著名女演員Regina King壓成「肉醬」，還好恩比德的神反應及運動能力，才能讓Regina King毫髮無傷繼續看球。

Embiid almost took out Regina King pic.twitter.com/sLW47zNfZR — Bleacher Report （@BleacherReport） 2019年2月14日

當時比賽來到第三節七六人進攻，瑞迪克（JJ Redick）在外線將球傳給恩比德，但恩比德沒將球接穩，球因此漏到界外區，恩比德沒有放棄救球，奮力往外一跳，躍過一名女球迷，她正是入圍本屆奧斯卡金像獎的女演員Regina King，賽後Regina King也在推特發文：「感謝上帝和恩比德的運動能力才能避免這次的危機。」

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Yoooo. Thank you God and @JoelEmbiid for your athletic abilities. Crisis averted https://t.co/LLTtzECuV4 — Regina King （@ReginaKing） 2019年2月14日

雖然恩比德這一跳閃過Regina King，但記錄台的工作人員就沒那麼幸運，Dave Fried被恩比德275磅（125公斤）的身軀壓倒在地，「當時他一飛過來，我就說『哦不！』，完全知道會發生什麼，但自己什麼都做不了，只能被恩比德壓過去，但他閃過了Regina King，這非常好。」Dave Fried說道。

恩比德在賽後也對Dave Fried表示抱歉，「我想，拯救了她的生命是件好事，但對其他人我非常抱歉，自己不應該這樣做，這只是例行賽，而且當時球隊領先15分，我不應該用腳著地，這是我的錯。」恩比德說道。

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