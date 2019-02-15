NBA》湖人、火箭搶人都落空 大莫里斯加入雷霆

M.莫里斯場均11分5籃板。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕在西部排名第3的雷霆，為了備戰季後賽在前場補強戰力，簽下前巫師前鋒M.莫里斯（Markieff Morris）。

M.莫里斯在本季被巫師交易至鵜鶘後，鵜鶘同意讓他買斷合約以加入在季後賽有競爭力的球隊。根據ESPN的Ramona Shelburne報導，雷霆、湖人、火箭和暴龍在大莫里斯被買斷的這段期間都表示對他有興趣。

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希望加入季後賽球隊的M.莫里斯。（資料照，今日美國）

由於薪資空間有限，雷霆在本季交易截止日前沒有什麼太大的動作，而是將目標放在自由市場，本季M.莫里斯場均11.5分5.1籃板1.8助攻，他的加入無疑能提升雷霆的戰力，並增加前場的板凳深度。

在上周釋出後衛阿比內斯（Alex Abrines）之後，雷霆在名單上的3個空缺補上了M.莫里斯，並提供了兩份為期10天的合同給索羅門（Richard Solomon）和霍普森（Scotty Hopson）。

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