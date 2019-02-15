MLB》練球比談約重要 艾倫納多春訓提前報到

艾倫納多提前報到展開春訓。（取自MLB）

〔體育中心／綜合報導〕洛磯明星三壘手艾倫納多（Nolan Arenado）季後續約1年，避免薪資仲裁，已提前報到展開春訓，並不急著與球隊討論未來如何簽長約，只想專心練球備戰新球季。

艾倫納多本月初以1年2600萬美元續約，締造具薪資仲裁資格球員紀錄，今天受訪時表示，已經把後續談約事項交給經紀人處理，不會把開幕戰設成最後期限，逼迫洛磯端長約留人，對於時間要求相當寬鬆，球隊隨時想談都可以。

請繼續往下閱讀...

「我、經紀人、還有球隊是一體的，我得保留空間和空間，專注在打球上，他們也有工作得做，他們是在幫助我們贏球。而且，我覺得比起在某個時限前搞定我的新約，他們更擔心如何幫助我們贏得球賽。」艾倫納多說。

艾倫納多認為，隨著球季開打，也許會有一個比較明確的談約期限，但到頭來，他對一切抱持開放態度，球隊想什麼時候跟他談，他都樂意接受。艾倫納多說，他把一切都交給經紀人處理，對於球隊也非常放心。

「我的經紀人會把合約搞定，我們與球隊之間非常誠懇、簡潔有利，而且尊重彼此，洛磯隊對這個很有一套。」艾倫納多說，透露並不在意是否能在開季前談好長約，並舉隊友布雷克蒙（Charlie Blackmon）去年季中與球隊簽下6年1.08意長約為例，認為一切都有可能，球隊對他的用心，讓他願意充分信賴球隊。

艾倫納多直言，他與球隊關係非常要好以及尊重彼此，球隊一直以來都對他很好，所以他樂意完全信賴球隊，自己只想專心練球，「我還有更重要的事要操心，我得試著打到球、練習接滾地球、丟球，並且保持健康，這是我今年專注的事情，這些事比合約更重要。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/