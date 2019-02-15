MLB》盼大都會早日續約 王牌德葛隆：想成為球隊未來

德葛隆渴望續約，想成為大都會的未來。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕塞揚王牌德葛隆（Jacob deGrom）渴望常駐大都會，希望成為球隊的未來，新任總管范瓦格恩（Brodie Van Wagenen）肯定德葛隆的貢獻，希望能趕在開幕戰前前讓德葛隆如願續約。

德葛隆上季勇奪國聯塞揚獎，成為大都會新王牌，季後續約1年避免薪資仲裁，也再次重申多年來的心願，希望續簽長約，大都會雖有高度意願，但始終沒有實質動作，逼得德葛隆的新任經紀人親自出馬，要求大都會得在本季開幕戰前完成進一步續約。

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德葛隆今天再度深情喊話，表示自己想成為球隊未來的一部分，希望球隊對他也有相同情感，「我會和他們一起坐下來談，看看他們覺得怎樣對我最好。我打球，是因為我熱愛這項運動，而且我有機會照顧我的家人，還有我的未來，所以我得看看我該怎麼做才好。」

德葛隆前任經紀人、現職大都會總管的范瓦格恩表示，每個人都知道德葛隆非常棒，絕佳表現理應獲得夠格身價，球隊正是為此持續努力，「我們得確保彼此有共識，讓我們拿出來的、就是他想要的，而且對於球隊短期和長期都好，我們現在就是正在為此努力。」

德葛隆已報到展開春訓。（美聯社）

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