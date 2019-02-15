NBA》林書豪投奔暴龍 佛心贖身價碼曝光

林書豪與暴龍隊簽下新約。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪和老鷹達成買斷協議，加盟新東家暴龍隊，「贖身價碼」也曝光。他今年原本薪水是1250萬美元（約新台幣3.8億），《ESPN》記者Bobby Marks指出，雙方協議買斷後，老鷹只少付了林書豪69.7萬美元（約新台幣2100萬）。

林書豪先前經歷過連續兩年大傷，被交易來到老鷹獲得替補空間，高效表現引起聯盟多隊注意，同時以老將身分幫助新秀T.楊恩（Trae Young）成長，包括楊恩以及老鷹總教練皮爾斯，都曾受訪表示相當感謝林書豪。

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先前在交易大限前，傳出有多支隊伍想要和老鷹交易得到豪小子，但最終老鷹並未透過交易取得任何資產。等於讓他在亞特蘭大打了51場球便放走他，還承擔了他今年1180萬美元（約新台幣3.6億）的薪水，而林書豪和暴龍隊簽下新合約，價碼正是先前林書豪放棄的69.7萬美元。

戰績位居後段班的老鷹上半季透過林書豪的幫忙練到新秀、最後林書豪也來到季後賽強隊獲得更多上場空間，還能拼冠軍，消息公開後網友也直呼老鷹球團相當佛心。

另外，Bobby Marks指出，暴龍隊自美國時間2月5日以來，透過交易節省了1350萬美元的奢侈稅，目前奢侈稅為2120萬美元。

林書豪。（美聯社）

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