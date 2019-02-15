NBA》營收創新高 總裁席佛婉拒NFL挖角

NBA總裁席佛。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》消息指出，多位NFL老闆已聯繫NBA總裁席佛（Adam Silver），希望席佛能轉換聯盟擔任美式足球總裁。

對此席佛表示他沒有考慮出任NFL總裁，並在採訪中說道：「我非常幸運能夠擔任現在的職位，作為NBA長期的球迷和員工，能夠成為總裁已經遠遠超乎我小時候的夢想。」

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席佛將繼續擔任聯盟總裁。（資料照，法新社）

根據消息，許多知名企業也接洽過席佛，包括NFL球隊的老闆，但席佛回絕了的對方的邀請，他提道：「我每天都很喜歡這份工作，而且我認為這個聯盟未來有巨大的機會，我會對球迷和NBA這個大家庭負起最大的責任，這就是我百分之百專注的地方。」席佛與NBA的延長合約到2023-24年賽季。

在席佛擔任總裁的五年內，NBA營收從2013年的48億美元增加到今年預計的91億美元，經《富比世》雜誌估算，球隊平均價值更從2013年的5.09億美元增加到去年的19億美元，成長了267％。

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