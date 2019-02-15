網球》大坂直美分手明星教練 急找日本伯樂救火

大坂直美與教練貝金已拆夥。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大坂直美剛登上世界球后，就宣布與德國籍教練貝金（Sascha Bajin）合作喊卡，引起眾人揣測，她昨在推特上公開新團隊成員，從沒沒無聞時期便發掘她的伯樂、日本網協教練吉川真司緊急救火。

去年起在貝金的指導下，大坂直美接連拿下美網、澳網2大滿貫賽冠軍，想不到才剛攀上巔峰，兩人就宣布分道揚鑣。本周開打的杜拜女網，大坂面臨沒有教練的狀況。

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《日刊體育》報導，日本網協教練吉川真司，原本預計不會到場，但如今已經緊急飛往杜拜，說他似乎就是預計在杜拜網賽代理貝金的職務。大坂直美昨天在推特張貼與新團隊訓練完的合照，吉川真司也一同入鏡。

大坂直美備戰杜拜網賽。（取自推特）

吉川真司從大坂直美15歲時便看中她的潛力，牽線日本網協提供包括國家級訓練中心等場地資源給大坂直美，幫助她世界排名從1000名之外一路攀升到第1，當時消息被公開，他謙稱，提供技術指導的貝金才是居功厥偉。

貝金過去曾和小威廉絲、沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）和阿莎蓮卡（Victoria Azarenka）等名將合作，去年還榮獲WTA頒發年度最佳教練。

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