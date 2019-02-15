NBA》狀元郎讚新東家教頭 暗酸七六人只會說好聽話

佛爾茲轉披魔術戰袍。（資料照，USA TODAY）

〔體育中心／綜合報導〕費城七六人在上週交易截止日之前選擇「認賠殺出」，將2017年選秀狀元郎佛爾茲（Markelle Fultz）交易至奧蘭多魔術，今天魔術為佛爾茲舉辦記者會，佛爾茲對他的新教練克里佛（Steve Clifford）表示讚賞，並在字句中酸了他的前教練七六人教頭B.布朗（Brett Brown）。

「我很高興我有一個教練會讓自己變得更好，而不僅僅是只會跟你講一些好聽話的人。」佛爾茲說道，對此《Yahoo! Sports》解讀，雖然表面上這是他對新教練的讚譽，但隱約感覺他在暗諷前東家教練團。

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佛爾茲在被診斷出患有胸廓出口症候群後，就不曾再為七六人效力，但他似乎很快就已經適應在奧蘭多的一切，並完全接受他的新起點，「我認為最重要的事情就是以正確的方式做事，我目前真正想做的兩件事就是成為最好的球員，和做一個最好的年輕人，我現在必須在球場及自我建立信心。」佛爾茲說道。

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