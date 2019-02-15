NBA》親口證實！詹皇：我一定會當球隊老闆

詹姆斯證實一定要成為球隊老闆。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕詹姆斯（LeBron James）在聯盟留下無數的輝煌紀錄，而身為NBA今年年收入最高的球員，在未來是否會像喬丹（Michael Jordan）一樣擁有一支NBA球隊？

詹姆斯接受《The Athletic》訪問時說：「這問題沒有『也許』這個說法，我就是會去做這件事。」

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他接著說：「我身邊有一個傑出的團隊，他們可以幫助我去做任何事情。甚至如果我想競選美國總統，我的團隊還可能幫助我贏得大選，如果我決定要全力以赴投入其中的話。」不過他表示，自己並不打算競選。

擁有一支球隊對詹姆斯來說並不是夢想，除了是NBA年收入榜首，還與Nike簽下了終身合約加上廣告代言，年收入高達8870萬美元（約新台幣27.3億）。

NBA球員年收入第一的詹姆斯。（資料照，法新社）

湖人總裁魔術強森（Magic Johnson）對詹姆斯的想法表示支持，並說道：「像喬丹當黃蜂老闆就很棒，也很特別，但我們還需要更多這樣的人，詹姆斯會是第二個由球員轉型成老闆的絕佳人選，我們需要更多的非裔美國人來投入。」他補充，「不過當然要是在他帶領湖人奪冠之後。」

魔術強森說：「成為老闆不僅要會賺錢，你還需要個人魅力並得到尊重，同時還得計劃策略。」

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