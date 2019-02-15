日職》「丸‧二棒」成強力導火線 原監督點名陽岱鋼扛核彈頭

陽岱鋼。（資料照，取自讀賣巨人推特）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人季後大動作補強，重金網羅上季完成央聯MVP2連霸的前廣島強打丸佳浩，盼能奪回「日本一」。第三度回鍋執掌兵符的原辰德，本季將擺出「超攻擊型打線」，把丸佳浩放在第二棒，而開路先鋒則點名陽岱鋼和吉川尚輝來競爭。

讀賣巨人目前正在沖繩進行春訓，原辰德受訪時透露，新球季將擺出「超攻擊型打線」，第二棒不再是助攻型的角色，將由丸佳浩來擔綱，希望能藉由他的火力，讓打線沒有斷層，希望能透過前段棒次就能率先擊潰對手。

請繼續往下閱讀...

原辰德計畫由陽岱鋼或吉川尚輝擔任開路先鋒，把丸佳浩擺在第二棒，三四兩棒為坂本勇人和岡本和真，第五棒則由洋砲維亞努威瓦（Christian Villanueva）和葛雷諾（Alex Guerrero）中2擇1。

具有攻擊火力的打者排在第2棒，串聯開路先鋒和中心打線延續攻勢，已是近年來各國職棒顯學，丸佳浩去年在廣島繳出39轟、97打點和打擊率3成06的佳績，全壘打與打點都創下個人新高，130次保送則是高居央聯第一。原辰德希望本季能貫徹強攻的信念，「若是第二棒昨天短打，今天又叫你強攻，球員應該會感到很困惑吧，如果擺上丸佳浩就不會有這樣的困擾。」

丸佳浩。（資料照，取自讀賣巨人推特）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/