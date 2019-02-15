MLB》砲轟自由市場亂象 塞揚強投薛哲生氣了

薛哲對於聯盟亂象感到擔憂。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕繼「太空王」韋蘭德（Justin Verlander）之後，國民塞揚王牌薛哲（Max Scherzer）也對聯盟機制表達不滿，砲轟球隊擺爛會創造出「牆頭草」球迷，也主張球隊別把季後計劃全部公開，搞得好像是在跟媒體談約一樣。

薛哲直言，聯盟裡有太多球隊根本沒有想試著贏球，這對球賽本身和球迷經驗都非常要命，「如果你一直被聯盟推著走，陷入那種輸贏循環，你就會創造出牆頭草球迷，這可不會是你會想要的球迷類型。我們想要的是每年都死忠跟著球隊的球迷，但老實說，這需要球迷跟聯盟要求。」

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薛哲對於自由市場連2年嚴重停滯，春訓開跑卻還有多位球員沒簽約，也感到非常不滿，怒轟這種狀況不應該發生，更點出只有棒球出現這個亂象，其他職業運動都沒有，認為有必要從不同角度切入，徹底正視問題從何而來。

薛哲認為，球隊把季後計劃全部公開，讓外界大肆評論，可能是亂源之一，「這感覺好像，球隊是在跟媒體協商一般，對我來說，這是拖慢自由球員市場運作的原因之一，搞得我們都知道每一隊想幹嘛，這在別的職業運動聯盟會被視為違規招募，他們可無法容忍這個。」

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