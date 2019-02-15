NBA》連5場痛電對手！魔術終結對黃鋒13連敗

伍切維奇連續五場「雙十」演出。（USA TODAY）

〔體育中心／綜合報導〕魔術今天在主場迎戰黃蜂，靠著團隊合砍17顆三分球，全隊合計6人得分上雙，以127：89痛宰對手，這不僅是魔術3年多來首次取得5連勝，更是自2015年12月來對陣黃蜂的首勝，魔術終於一吐怨氣中止3年多來對黃蜂的13連敗。

魔術洛斯攻下全場最高的21分1籃板2助攻。（美聯社）

本場比賽兩隊早早分出勝負，上半場打完魔術以71：36遙遙領先，黃蜂開局不佳，前兩節全隊投籃命中率只有低迷的26.4％，魔術主力中鋒伍切維奇（Nikola Vucevic）全是拿下17分11籃板，繳出個人連續5場「雙十」的好表現。

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值得一提的是，魔術這五連勝期間，平均勝分達22.5分，且讓對手團隊投籃命中率都不到40%。

艾薩克（右）今天拿下16分6籃板。（USA TODAY）

魔術洛斯（Terrence Ross）攻下全場最高的21分1籃板2助攻，伍切維奇17分11籃板4助攻，艾薩克（Jonathan Isaac）16分6籃板，富尼耶（Evan Fournier）12分3籃板6助攻，伊沃度（Wesley Iwundu）11分3籃板1助攻，A.戈登（Aaron Gordon）10分11籃板4助攻。

沃克今天狀況低迷，僅拿下10分2籃板3助攻。（USA TODAY）

黃蜂孟克（Malik Monk）15分4籃板2助攻，蘭柏（Jeremy Lamb）14分4籃板2助攻，C.澤勒（Cody Zeller）13分7籃板3助攻，沃克（Kemba Walker）10分2籃板3助攻。

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