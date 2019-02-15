MLB》轉戰天使再出發 哈維開訓就受傷

哈維報到隔天就拉傷臀部。（取自MLB）

〔體育中心／綜合報導〕前大都會王牌哈維（Matt Harvey）本季轉戰天使，春訓開跑就傳出傷情，訓練時不慎拉傷左臀，所幸傷勢並不嚴重，預計得休1週半，仍能完整備戰新球季。

哈維上季與大都會不歡而散，季中被交易到紅人，季後以1年1100萬短約加盟天使，尋求新球季再出發，不料今天卻傳出，在敏捷訓練時拉傷臀部，新任總教練阿斯瑪斯（Brad Ausmus）透露，哈維預估只需休養1週半。

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哈維本人也說，只是非常輕微的拉傷，狀況並不嚴重，球團並不希望他持續被傷勢困擾，「如果是在季中，我可能吃個消炎藥，就能繼續上場了，但現在只是春訓剛開始，我們完全不希望帶傷上陣。」

哈維也透露，之前跟大都會鬧得不愉快，有一部分的原因是自己造成的，表示已經從過往錯誤學到教訓，包括如何面對失敗，期許自己本季能找回身手，也想成為天使年輕球員的心靈導師，用自身經驗奉勸後輩別犯相同的錯。

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