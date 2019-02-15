NBA》尼克終於贏了 輕取老鷹中止18連敗

D.史密斯攻下19分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕最近吞下18連敗的尼克今日前往亞特蘭大踢館老鷹，此戰全隊6人得分上雙，D.史密斯（Dennis Smith Jr.）得到全隊最高19分並傳出7次助攻，K.艾倫（Kadeem Allen）和簡金斯（John Jenkins）各得14分，助球隊以106：91輕取老鷹，終於中止這波單季18連敗的隊史紀錄。

K.艾倫拿下14分。（今日美國）

尼克在第一節以14：0的攻勢開局，第二節老鷹戴德蒙（Dewayne Dedmon）單節拿下11分，在半場結束時將落後追至4分，到了下半場，老鷹雖苦苦追趕，但無法將分差縮小到個位數，比賽剩下不到兩分鐘時，尼克在以一波7：0的攻勢將分差擴大到17分，比賽勝負已定，終場尼克以106：91輕取老鷹，終止18連敗。

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今日終止連敗的尼克隊。（今日美國）

自1月對上湖人取得勝利以來，尼克在本賽季中經歷了18連敗，刷新隊史紀錄；而尼克過去在1980年代曾有過例行賽跨季20連敗的紀錄。

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