MLB》滾地球投手新希望 美媒看好江少慶上大聯盟

江少慶。（資料照，記者陳志曲攝）



〔體育中心／綜合報導〕25歲的台灣旅美投手江少慶去年與印地安人續約，簽下小聯盟合約並獲邀參加大聯盟春訓，將與張育成、胡智為和朱立人力拚開季25人名單。美國媒體《The Sportsdaily》今天撰文看好江少慶本季就能夠登上大聯盟，季中有望能在牛棚找到一席之地。

美國媒體《The Sportsdaily》今天以「江少慶的漫漫長路將接近終點」為題報導，作者Joseph Coblitz認為江少慶會是今年受邀參加大聯盟春訓且未在40人名單內中最令人驚豔和印象最深刻的球員。

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江少慶於2011年加盟印地安人，但一開始並不順遂，剛加盟就動右手肘韌帶置換手術，進入漫長復健期，7年來都在小聯盟打拚，2017年在高階1A投出台灣投手美職首場無安打比賽，上季從2A出發表現亮眼，6月首度升上3A，距離大聯盟舞台越來越近。

報導除了介紹江少慶這7年小聯盟生涯外，也點出他的投球特性，內文指出，他雖然是速球型投手，但他的直球位移相當犀利，變化幅度不是橫向的而是縱向，也成功混淆打者，擊出滾地球出局，減少犯錯的機會，這也是他表現穩定的關鍵。

作者也指出，江少慶小聯盟每9局被全壘打率僅有0.78，而每9局四壞保送次數也只有1.57，這些都是相當出色的數據，而擔任先發投手，他製造滾地球比率在45%到58%之間，形成飛球的機率則是30%，多半都是內野高飛球，儘管三振不多，但他都能把球投進打者打不好的位置。

不過報導也點出江少慶的大聯盟之路目前面臨2大挑戰，第一就是印地安人目前先發輪值相當完整，要擠身輪值相當有難度，其次就是他必須在3A繳出更好的成績，來證明自己足以壓制更厲害的打者，他升上3A後出賽13場，其中11場為先發，繳出4勝5負、防禦率5.01的成績。

作者認為江少慶雖然很難在印地安人先發輪值找到一席之地，開季可能從3A出發，不過季中很有機會能夠在牛棚找到定位，有望取代33歲老將歐泰羅（Dan Otero），扮演能夠在關鍵時刻用滾地球製造出局數的牛棚投手。

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