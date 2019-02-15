NBA》批詹皇不夠努力 名人堂皮朋：他不像喬丹有絕殺基因

曾說詹姆斯有可能超越喬丹，但皮朋近年對詹姆斯的評價持續下滑。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人「詹皇」詹姆斯（LeBron James）上役締造大三元，球隊仍在客場不敵老鷹，被名人堂傳奇皮朋（Scottie Pippen）批評打得不夠努力、缺乏渴望，不像喬丹（Michael Jordan）擁有「絕殺基因」。

詹姆斯該役上場43分鐘，全場20投8中，獲28分11籃板16助攻，但湖人在決勝節遭翻盤，以113：117落敗，皮朋接受《ESPN》訪問時，直言詹姆斯作為球員，根本比不上喬丹，也比不上退役湖人球星布萊恩（Kobe Bryant）。

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「所以，當你想把他拿來跟喬丹比，像是對比賽的直覺、主宰比賽的能耐、想投比賽最後一球的渴望，詹姆斯都沒有那樣的絕殺基因。」皮朋說，認為布萊恩擁有絕殺基因，P.喬治（Paul George）、雷納德（Kawhi Leonard）和魏斯布魯克（Russell Westbrook）也有一點。

皮朋表示，他看了詹姆斯那晚的比賽，認為詹姆斯只有一點、甚至是沒有努力追球，主播提出詹姆斯的生涯上場時間已超過喬丹，也被皮朋打槍：「重點在於絕殺基因，他根本不知道如何贏球，他也沒有想要把球拿在手上，但如果球員有絕殺基因，他就會想要拿到球。」

詹姆斯上役拿大三元仍輸球。（資料照，美聯社）

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