網球》生涯最大勝利！ 莊吉生扳倒世界第29高手晉紐約8強

莊吉生。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金69.5萬美元（約2143萬台幣）的紐約男網賽，台將莊吉生大爆冷門， 6：3、7：5扳倒目前世界男單排名29的美國地主第2種子帝亞弗（Frances Tiafoe），Jason 2連勝生涯第2度挺進ATP職業巡迴賽單打8強，台灣時間週六凌晨約3時，即將挑戰另位東道主重砲手奎利（Sam Querrey）。

美國好手帝亞弗年初澳網闖進八強。（資料照，路透）

目前男單排行143的莊吉生，也是「台灣一哥」，儘管過去2度與帝亞弗過招，都拚滿3盤惜盤，且對手今年初狀況正好，不但與同胞小威廉絲（Serena Williams）代表美國打霍普曼盃，更在澳網大滿貫殺進男單8強，但Jason臨場毫無所懼，率先破發3：0開局，順勢先馳得盤。

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次盤莊吉生雖錯失第5局3個破發點，第7局照樣再度突破，可惜5：3聽牌時又浪費1個賽末點，第10局反遭帝亞弗回破咬平，所幸關鍵第11局莊吉生關鍵破發，最終激戰1小時27分出線，Jason不但甜蜜復仇，也締造擊敗生涯排名最高勁敵的紀錄，賽後他笑著說：「這是我首度打敗 Top 30 高手，更是打球迄今最大勝利。下場對上第6種子奎利，我也會做好準備。」

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