NBA》防守弄傷左肩 「一眉哥」明星賽成疑

「一眉哥」防守傷及左肩。(USA TODAY)

〔體育中心/綜合報導〕近期因為交易案鬧得沸沸揚揚的鵜鶘「一眉哥」A.戴維斯(Anthony Davis),今天在對陣雷霆的比賽中弄傷左肩,目前傷勢不明,雖然鵜鶘少了A.戴維斯的助陣,最終還是在主場以131:122擊敗來勢洶洶的雷霆。

This appears to be the play Anthony Davis got hurt on - he's not expected to return @WWLTV pic.twitter.com/9xNkvvacvx