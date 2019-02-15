NBA》防守弄傷左肩 「一眉哥」明星賽成疑

「一眉哥」防守傷及左肩。（USA TODAY）

〔體育中心／綜合報導〕近期因為交易案鬧得沸沸揚揚的鵜鶘「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis），今天在對陣雷霆的比賽中弄傷左肩，目前傷勢不明，雖然鵜鶘少了A.戴維斯的助陣，最終還是在主場以131：122擊敗來勢洶洶的雷霆。

This appears to be the play Anthony Davis got hurt on - he's not expected to return @WWLTV pic.twitter.com/9xNkvvacvx — Ricardo LeCompte （@RLeCompteTV） 2019年2月15日

在上半場最後一秒為守住雷霆的最後一波攻擊，A.戴維斯奮力撲向雷霆中鋒諾埃爾（Nerlens Noel）發生碰撞，不僅賠上犯規還傷了自己的左肩，退場治療時左肩保持不動，隨後立刻前往醫院進行MRI核磁共振檢查，下半場剩下的時間並沒有回到場上。

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NBA明星週即將到來，A.戴維斯的肩傷成為能否如期參與明星賽的一大隱憂，今天是他自先前手指受傷回歸後的第4場比賽，截至今日A.戴維斯平均每場出賽25分鐘，拿下15.8分和8.8個籃板。

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