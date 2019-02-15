NBA》湖人棄將打出生涯年 D.羅素：離開是最棒的事

D.羅素打出生涯年。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本季籃網主控D.羅素（D’Angelo Russell）打出生涯年，各項數據皆創下生涯新高，更在今年首度入選明星賽，而前年被湖人交易的他表示:「離開湖人是我職業生涯發生最棒的事。」

根據《Bleacher Report》報導，D.羅素說:「就算湖人當初沒交易我，現在我還是會被交易走，而我也得經歷他們現在正在經歷的，離開湖人是我職業生涯發生最棒的事。」

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D.羅素本季場均20分。（資料照，美聯社）

湖人在2015年用榜眼籤選進D.羅素，但在接下來連續2年又以榜眼籤選到了英葛蘭（Brandon Ingram）、波爾（Lonzo Ball）兩名同樣天賦優異的年輕球員，便決定將D.羅素交易到籃網。

湖人總裁魔術強森曾說D.羅素不是一名領導者，對此D.羅素表示:「當聯盟尊重你，然後有像魔術這樣的人出來說那些話，但我並不在乎，自己打球是和其他球員競爭，要的只是尊重。」

D.羅素本賽季場均20分、3.7籃板、6.6助攻、1.1抄截，籃網在他的帶領下目前戰績30勝29敗，排名東部第6。

曾為湖人效力的D.羅素。（資料照，美聯社）

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