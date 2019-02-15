NBA》湖迷痛心！三大理由讓湖人賣掉潛力小將

祖巴克。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人在交易大限前做出一項讓人費解的交易，送出年僅21歲潛力小將祖巴克（Ivica Zubac）和2008年選秀榜眼畢斯利（Michael Beasley）給同在東部、競爭季後賽的對手快艇，換來長人穆斯卡拉（Mike Muscala）。

祖巴克去快艇後成了先發中鋒，反觀湖人買了穆斯卡拉卻不用，兩場比賽一場只讓他上了13分鐘、另一場則直接棄用，讓許多球迷丈二金剛摸不著頭腦。

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今天《洛杉磯時報》記者 Brad Turner在節目上披露，湖人當初會交易掉祖巴克有三大原因，第一是湖人考量本季結束後無力再負擔祖巴克的薪資。第二個也是最大的理由，就是他們希望送走畢斯利，因為他和總教練華頓（Luke Walton）鬧翻了，為了送走他，只好把祖巴克同捆賣，否則湖人其實是想留下祖巴克的。

Brad Turner表示，第三個、也是較不重要的理由，則是麥基（JaVale McGee）不滿上場時間太少，以及沒有先發。考量之下，湖人決定送走祖巴克。

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