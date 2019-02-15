NBA》深獲多倫多球迷喜愛 美媒讚豪小子效應驚人

林書豪轉戰暴龍，深獲當地球迷喜愛。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕台裔後衛林書豪被老鷹買斷後，隨即加盟暴龍，昨天出賽受到全場球迷起立鼓掌歡迎，重現「林來瘋」時期的盛況。《富比世》專欄作家Curtis Rush今撰文指出，林書豪深獲多倫多球迷喜愛，儼然已是暴龍隊人氣球星。

林書豪昨天首度披上暴龍戰袍亮相，出賽25分鐘繳出8分、5助攻和5籃板的全方位表現，並在第三節率隊拉出15：0的攻勢逆轉戰局，幫助球隊以129：120擊敗巫師，林書豪在多倫多累積超高人氣，昨第一節後段替補上陣時，全場觀眾起立鼓掌，林書豪受訪時表示，當下深深感受到粉絲的熱情，內心感到很溫暖、很激動。

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作者也指出，林書豪謙遜的態度也是受歡迎的原因之一，他的到來也將會使得暴龍更受到許多當地華人的關注。多倫多是加拿大華裔人口最多的城市，粗估有70萬的華人數量，佔多倫多總人口的12％，豪小子所帶來的效應不容小覷。

加拿大體育市場行銷公司執行長Brian Cooper認為林書豪可以吸引居住在多倫多亞洲人口的商機，如果表現不錯的話，也會帶來其他的附帶效益，尤其是現在NBA官方正積極拓展中國市場的時候。

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