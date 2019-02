MLB》19勝的身手！打者視角看洋基40號王牌春訓飆火球 （影音）

塞維里諾練投,總教練布恩在旁緊盯。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟各隊最近是春訓投捕報到日,被期待扛下洋基開幕戰投手的王牌塞維里諾(Luis Severino),今天也來到球隊於佛州坦帕灣的春訓基地進行牛棚練投。

大聯盟官網的洋基隨隊記者Bryan Hoch今天上傳影片,紀錄從右打者後方視角來看塞維里諾的火球,並寫下:「洋基春訓,第一天狀況就很火熱!」

Luis Severino is bringing the on Day 1 at #Yankees camp. pic.twitter.com/7bQl91S9eI