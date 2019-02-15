MLB》19勝的身手！打者視角看洋基40號王牌春訓飆火球 （影音）

塞維里諾練投，總教練布恩在旁緊盯。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟各隊最近是春訓投捕報到日，被期待扛下洋基開幕戰投手的王牌塞維里諾（Luis Severino），今天也來到球隊於佛州坦帕灣的春訓基地進行牛棚練投。

大聯盟官網的洋基隨隊記者Bryan Hoch今天上傳影片，紀錄從右打者後方視角來看塞維里諾的火球，並寫下：「洋基春訓，第一天狀況就很火熱！」

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Luis Severino is bringing the on Day 1 at #Yankees camp. pic.twitter.com/7bQl91S9eI — Bryan Hoch （@BryanHoch） 14 February 2019

將滿25歲的塞維里諾，在去年出賽32場，繳出19勝8敗，防禦率3.39成績，目前仍在與球團討論續約事宜，日前美媒報導，塞維里諾開出525萬美元的薪水，不過洋基隊只打算給他440萬美元，兩方若持續僵持，走上仲裁庭的結局無法避免。

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