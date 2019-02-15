MLB》藍鳥補強出奇招 簽下前韓職稀有「蝴蝶球左投」（影音）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥隊宣佈以小聯盟合約，簽下曾效力韓職4年的巫師隊王牌左投費爾本德 （Ryan Feierabend），值得一提的是，他是位連大聯盟都相當罕見的蝴蝶球左投。

費爾本德效力韓職4年，累積682.2局，拿下防禦率4.14，36勝42敗的成績，他在2003年的大聯盟選秀會上，被西雅圖水手隊以第三輪選中，2006年大聯盟初登板，不過表現不佳，2008年後就被水手隊釋出，在2014年他曾於遊騎兵隊出賽，不過只投了7.1局，2015年就加盟韓職奈克森英雄隊，2016到2018則效力於KT巫師隊。

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費爾本德曾在2014年效力遊騎兵隊。（資料照）

費爾本德的主力球種原本並不是他的蝴蝶球，他從2016年才開始增加他的蝴蝶球使用量，並減少滑球以及曲球的比例。直到2017年，他的投球已經有20.9%都是蝴蝶球，並且會將這顆約115公里的蝴蝶球做為致勝球種使用，他在球數領先時，有36.2%的機率會投蝴蝶球，兩好球後有32.8%的機率會投這顆蝴蝶球。

《Fangraphs》作家Sung Min Kim的文章寫道，費爾本德在13歲時就已經開始投蝴蝶球，他表示他會開始大量使用蝴蝶球，是因為自己已經沒有什麼東西好失去了，他認為如果這顆球獲得成功，那將會是韓職打者從未見過的一顆球種。如今他也靠著這顆蝴蝶球，得到了重返大聯盟的機會。

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