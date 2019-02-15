NBA》經歷「林來瘋」後低潮 林書豪坦言曾抗拒亞裔標籤

林書豪轉戰暴龍。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕台裔後衛林書豪被老鷹買斷後，隨即轉戰暴龍，生涯9個球季已換了8隊，昨天他登板時獲得多倫多全場球迷熱情歡呼。林書豪賽後坦言，自己曾因亞裔身分一度逃避，但如今他樂意代表亞洲人在NBA賽場上打球。

根據《多倫多太陽報》報導，林書豪當時在規劃要到下一支球隊時，有幾件事情讓他傾向去多倫多，「他們真的、真的想要我。」林書豪表示，「我經歷過許多不同的狀況，但當這整支球隊從高層、教練到球員都想要你時，這意義代表著什麼。」

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林書豪說，過去遇到的情況，在一支球隊從高層、教練到球員中，只有一、兩個會想要他，但暴龍是他首次聽到整支球隊都想要他加入。林書豪說，「很明顯這支球隊代表著什麼，他們在本賽季打出怎樣的表現。」。他說，「我幾乎感覺自己像是在作弊，加入一支40勝的球隊。」

林書豪轉戰暴龍。（美聯社）

林書豪以NBA少數的亞裔身分在賽場上打球，曾在2012年上演「林來瘋」，他的人氣瞬間飆升，整個聯盟都在關注，無論身在北美、世界各地的亞洲球迷，都把他視為偶像。

不過，林書豪坦承曾經逃避它，「我曾逃避它，你知道嗎？」他說，外界常把焦點聚焦在亞洲人上，「喔，他是亞洲人、亞洲人，而我則想說，談論我的籃球吧。但現在人們能看我打球，我屬於NBA，而且我很樂意代表亞洲人，並希望用正確的方式做到。」

當外界暗示他是因種族關係而獲得關注、宣傳時，林書豪變得疲憊不堪，且忽略他曾靠一己之力贏得比賽的事情，「所以我曾經有想逃避這點。」林書豪說。

「但看到我的亞洲球迷們，我一點也不覺得球迷少了，甚至自己還無法上場。」林書豪舉例，「我每年到亞洲，自己還不能走出機場，這真的太瘋狂了，想到經歷過高、低潮之後，在這些傷勢遇到真正『林來瘋』的低谷後，看到這些球迷，對我來說仍感到震驚。」

林書豪。（美聯社）

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