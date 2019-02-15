NBA》賠了夫人又折兵！勇士輸球柯爾又遭罰款

勇士總教練柯爾遭到聯盟罰款（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕昨日的勇士與拓荒者賽事發生一件小插曲，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）對裁判的判決有異議，憤而怒摔戰術板並對裁判咆哮，連續遭判兩次技術犯規出場，今天聯盟也對此作出回應，對於柯爾的行為，聯盟決定對他判罰2萬5千美金（約台幣75萬元）。

衛冕軍勇士昨日作客拓荒者主場時，兩隊在比賽決勝節裁判發生爭議吹判，當時拓荒者中鋒Z.柯林斯（Zach Collins）進攻，造成勇士D.格林（Draymond Green）犯規，原本是個普通犯規，不過經過裁判的電視輔助，格林遭吹判為惡意犯規，而這個關鍵判決最終讓勇士以107：129不敵拓荒者。

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當時柯爾相當不滿這個判決，也在比賽中對裁判咆哮，還怒摔戰術板，領到兩次技術犯規，更在賽後表示，對於這個判決根本不知道標準在哪，我看過回放影帶，更加確定這根本不是個惡意犯規。柯爾的這個行為經過聯盟檢視後，在今天作出判決，柯爾必須對此繳出2萬5千美金（約台幣75萬元）的罰金。

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