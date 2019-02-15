高球》「來自台灣的徐薇淩」 澳洲官網速報領先榜

LPGA首秀澳洲女子公開賽第二回合，台灣女將徐薇淩在兩回合中以低於標準桿10桿的134桿，並列第一。（歐新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣女將徐薇淩在今年LPGA首秀澳洲女子公開賽第二回合，持續保持不錯手感，連兩回都有低於標準桿表現，今天抓下4鳥、1柏忌，以69桿繳卡，兩回合以低於標準桿10桿的134桿，與瑞典莎格絲壯，並列排頭。

不同於LPGA官網稱我國為中華台北，澳洲女子公開賽官網以來自「台灣」25歲女孩介紹徐薇淩，她的照片被放在首頁作為領先者賽事速報，她今天較早出發，一度獨居領先，不過瑞典女將莎格絲壯今天揮出67桿，追了上來。

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台灣女將徐薇淩。（歐新社）

徐薇淩受訪時表示，經過去年賽事洗禮，她學會在壓力下打球，更能專注比賽，也比較不容易緊張了，她希望週末表現更好，最好是一天平均能抓4到5博蒂。

台將方面，盧曉晴第二回合表現回穩，今天有6博蒂、1柏忌的67桿演出，兩回合144桿，暫時並列第42。

台灣女將徐薇淩。（歐新社）

LPGA首秀澳洲女子公開賽第二回合，台灣女將徐薇淩在兩回合中以低於標準桿10桿的134桿，並列第一。（歐新社）

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