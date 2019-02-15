MLB》藍鳥超級新秀續留3A？ GM：初登場要再等等

小葛雷諾（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥總管艾金斯（Ross Atkins）今天談到隊中的超級新人小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）何時會升上大聯盟時表示，這一切仍為未知數。

艾金斯表示，目前最有可能的狀況是讓祖利（Brandon Drury）擔任開季三壘手，但一切都有可能在開幕戰前改變，最終結果仍會視球員的狀況而定。

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小葛雷諾預計本周會加入全隊的春訓訓練營，與其他野手一同訓練，他上個賽季在2A繳出4成02打擊率，14發全壘打和60分打點，同時在球季尾聲升上3A的30場比賽中，繳出3成36打擊率和6發全壘打。

將小葛雷諾留在小聯盟開季對於藍鳥來說是有益處的，因為就此一來就可以讓藍鳥多控制他一年，同時也能讓藍鳥晚一點才需要花大錢留下他。

艾金斯最後談到:「雖然我們目前仍不確定他（小葛雷諾）什麼時候會升上大聯盟，但我們會確保他升上大聯盟後會得到充份的發揮空間，讓他成為最棒的三壘手和打者，這一個球季對於我們和他來說都將會非常有趣。」

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