MLB》留下年輕雙核心！雙城花18億綁住波蘭柯、凱普勒

（左起）雙城隊與波蘭柯以及凱普勒簽下延長合約。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕最近幾年自由市場風向的混亂，加上新版的勞資協議（CBA）即將在2021年更新，越來越多球隊決定提早綁住自家年輕球員。雙城隊就在今天宣佈，與隊上的游擊手波蘭柯（Jorge Polanco）以及外野手凱普勒（Max Kepler）簽下延長合約。

根據《The Athletic》記者Jim Bowden指出，波蘭柯與雙城隊簽下一紙5年2575萬美元的延長合約，當中還包含了兩個未來的球隊選擇權。若是球隊執行選擇權，波蘭柯2024年的年薪會來到1050萬、2025年是1250萬，同時球團也能在2024、2025年選擇以100萬或75萬來買斷波蘭柯的合約，這紙合約最多能讓雙城隊控制他7年。

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波蘭柯是打擊水準在聯盟平均之上的游擊手。（資料照）

另外德國外野手凱普勒，則是被雙城隊以5年3500萬美元綁住，這份合約當中也有著第六年1000萬美元的球隊選擇權，或是球隊能以100萬美元買斷。2024年的球隊選擇權還帶有最高100萬美元的激勵獎金。

波蘭柯去年打出打擊三圍.288/.345/.427，wRC+110的表現，是聯盟打擊水準之上的內野手，凱普勒去年表現略低於聯盟平均，繳出.224/.319/.408的打擊三圍，以及wRC+97，不過他在防守上的貢獻，讓他去年的綜合貢獻值仍舊有2.6的成績（Fangraphs版本），另外他已經連續三年擊出17發以上的全壘打，去年更是來到20發。

凱普勒常靠著外野的防守為求隊做出貢獻。（資料照）

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