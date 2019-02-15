MLB》普萊斯說明續留原因 「自由市場情況太嚇人」

普萊斯（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕普萊斯（David Price）在接受波士頓NBC採訪時解釋了自己去年沒有跳出合約的原因。

去年普萊斯原本可以在去年賽季結束後跳出合約，重新簽下一份長約，但最終普萊斯決定續留紅襪，對此他表示:「你看到今年自由市場的情況了嗎？這對於球員來說真的很困難。同時我先前曾說過我是來這裡贏球的，而這邊正好是充滿勝利的環境，同時我想在波士頓贏得很多個冠軍，去年我們成功一次，今年希望能完成連霸。」

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今年大聯盟的自由市場對頂尖球員來說可說是一場災難，最好的兩位球員哈波（Bryce Harper）和馬查多（Manny Machado）至今仍未找到新東家，而這跟2016年前的自由市場相比是無法讓人想像的狀況。

凱可（Dallas Keuchel）是目前在自由市場中最好的投手，凱戈的情況與普萊斯非常類似，他們都曾獲得美聯賽揚獎和世界大賽冠軍頭銜，但凱戈比普萊斯年輕兩歲。

普萊斯在接下來的四年裡平均可獲得3100萬美元的年薪，他的3100萬年薪與克蕭（Clayton Kershaw）一樣為史上第四高。看看凱可目前的情況，普萊斯若今年投入自由市場的話是非常難獲得現在這種價碼的，所以現在看來他做了一個非常正確的決定

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