中職》羅錦龍春訓首次實戰 因為興奮動作跑掉

統一獅投手羅錦龍指出，第1次正式實戰心情比較興奮，導致動作有點跑掉。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕統一獅今天進行第2場紅白對抗賽，羅錦龍先發2局挨2安失2分，對開季重回一軍有不錯的起步，他認為，畢竟是第1次正式實戰，因為心情比較興奮致使動作有點跑掉，還有很多加強空間。

羅錦龍投2局只用25球，面對10人次僅挨2安，最快球速測得138公里，退場後去牛棚再補投20球，他表示，第1局比較陌生，心情有點興奮也很期待，稍微會想用力，控球就會出差錯，造成出手點變早。

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統一獅投手羅錦龍，最快球速測得138公里。（記者黃志源攝）

羅錦龍指出，之前投過2次實戰打擊練習，身體有點疲勞，被安打與失分都不是重點，最不滿意是動作有點跑掉，造成壞球比例較高，第1球拿好球的成功率也低，「如果動作穩定，球速一定會再提升。」。

羅錦龍認為，從內容來看，除了2個高飛球出局，連同2安都是打成滾地球，比較符合他的投球特色，「我因為比較高，本來就著重在製造滾地球。」

羅錦龍表示，先發投手到開季以前，大概可以投4到5局，藉由實戰看到好的地方與需要改進的地方，他的目標是至少要投6局，也是春訓的調整目標。

統一獅投手羅錦龍指出，如果動作穩定，球速移定會再提升。（記者黃志源攝）

統一獅投手羅錦龍春訓調整目標是希望能至少投到6局。（記者黃志源攝）

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