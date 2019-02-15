MLB》曾嗆聲能每打席三振貝比魯斯 洋基「威浮滑球」投手改口

洋基隊後援投手奧塔維諾。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊鐵牛棚新成員奧塔維諾（Adam Ottavino）日前因為在節目上講了「如果能搭時光機對上貝比魯斯（Babe Ruth），會每個打席都三振他」，這番話引發軒然大波，有的人認為他並不尊重這位傳奇，而今天他在受訪時改口說應該不會。

奧塔維諾指出，他並不是要對這位傳奇不敬，他與貝比魯斯身處的年代並不同，他那天主要是想闡述投球技術到了現代已經有了相當大的進化，他也開玩笑地指出，自己不該拿貝比魯斯當例子（才不會引發太大的風波）。

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洋基隊從昨天開始進行春訓，今年有著許多的補強，儘管沒有搶下馬查多（Manny Machado）和哈波（Bryce Harper），但洋基隊本季在季末的大幅補強，讓他們的陣容幾乎比同區衛冕軍紅襪隊還要好，比起奧塔維諾能否三振掉貝比魯斯，他能夠在鐵牛棚貢獻多少三振，幫忙球隊守下多少勝利，相信才是洋基隊最重視的事情。

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