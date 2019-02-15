中職》劉軒荅飆速144公里 希望開季可以固定先發

統一獅投手劉軒荅中繼2局用29球，有3球測得144公里。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕統一獅於去年選秀會第3輪指名的劉軒荅，今天飆出隊內第2場紅白賽最快的144公里，有機會在下週對西武扛1場先發，更希望開季可以固定先發。

劉軒荅中繼2局用29球，有3球測得144公里，面對6人次僅挨1安無失分，被總教練黃甘霖列為對西武2場交流賽的先發人選之一，他也很期待下週赴日的交流賽。

請繼續往下閱讀...

統一獅投手劉軒荅很期待下週赴日的交流賽，他也非常想贏。（記者黃志源攝）

劉軒荅認為，與不同國家的選手比賽，當然非常想贏，希望藉由這次赴日交流，提升投球壓制力與危機處理能力，投球的品質也要提高。

劉軒荅在春訓被定位在先發投手，將與施子謙、江辰晏競爭2個本土先發名額，他表示，有競爭才會有進步，希望開季可以固定先發，對球隊多做出貢獻。

統一獅投手劉軒荅在春訓被定位在先發投手，希望開季可以固定先發。（記者黃志源攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/