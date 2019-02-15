備戰2020東京奧運 馬拉松協會與日本松山市友好交流

備戰2020東京奧運，台灣馬拉松協會與日本松山市友好交流。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕拜本月愛媛馬拉松所賜，我國馬拉松協會已與日本四國愛媛縣松山市簽訂友好協議，由於2020年東京奧運戰鼓頻催，對方允諾協助台灣選手、教練移地訓練，並提供食宿與訓練招待，馬拉松協會理事長盧瑞山說：「相信良性刺激下，寶島跑者可提升實力！」

特地訪台的松山市副市長梅岡申一朗表示，愛媛馬拉松是日本四國地區每年最大運動盛事，松山市中央公園擁有容納3萬人棒球場，以及5000名觀眾的多功能競技場，另有各項專業室內設施，加上去年剛舉辦全國運動會，不論軟硬體都相當完備，「松山市氣候宜人、食物美味，如果台灣選手有需要，我們願意提供最大協助，期盼能幫大家締造佳績。」

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盧瑞山才剛率團參加愛媛馬拉松，本月10日還與松山市締結友好協定，「松山市多次派人來台觀摩台北、澎湖馬拉松，也曾拜訪台北市長柯文哲。」他還透露，當地雖無一級職業運動進駐，卻有職業頂級設施，更是日職養樂多隊春訓基地之一，也曾舉辦兩次日職明星賽，「松山市願意提供台灣選手3男3女名額，加上教練共有10人落地招待，讓我們待在那裡備戰東奧，協會已開始找頂尖選手，往後雙方也將定期拜訪交流。」

備戰2020東京奧運，台灣馬拉松協會與日本松山市友好交流。（記者梁偉銘攝）

備戰2020東京奧運，台灣馬拉松協會與日本松山市友好交流。（記者梁偉銘攝）

備戰2020東京奧運，台灣馬拉松協會與日本松山市友好交流。（記者梁偉銘攝）

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